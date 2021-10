"Evidentemente la signora ha abboccato". Bruganelli lo smaschera e Bonolis la massacra: rissa in famiglia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Paolo Bonolis replica a tono alla moglie Sonia Bruganelli dopo le rivelazioni fatte in diretta al Grande Fratello Vip. La moglie di Bonolis ha raccontato che il marito ha “millantato ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante“ per corteggiarla, confidando anche un episodio in cui l'aveva invitata in vacanza a Formentera “su una sua barca pazzesca“, che in realtà “non era sua“. Bonolis, ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca, le ha risposto per le rime. "Tua moglie, al Grande Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all'inizio ti sei un po' spacciato per più benestante di quello che eri - ha detto a Bonolis la conduttrice Bianca Berlinguer - Le hai detto che la portavi su una grande imbarcazione, su uno yacht, ma non era tuo, bensì di un tuo conoscente", ha chiesto la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Paoloreplica a tono alla moglie Soniadopo le rivelazioni fatte in diretta al Grande Fratello Vip. La moglie diha raccontato che il marito ha “millantato ricchezze pazzesche, che aveva ma non così tante“ per corteggiarla, confidando anche un episodio in cui l'aveva invitata in vacanza a Formentera “su una sua barca pazzesca“, che in realtà “non era sua“., ospite di Bianca Berlinguer a CartaBianca, le ha risposto per le rime. "Tua moglie, al Grande Fratello, ha dichiarato simpaticamente che all'inizio ti sei un po' spacciato per più benestante di quello che eri - ha detto ala conduttrice Bianca Berlinguer - Le hai detto che la portavi su una grande imbarcazione, su uno yacht, ma non era tuo, bensì di un tuo conoscente", ha chiesto la ...

