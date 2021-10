Eurozona, si conferma crescita inflazione: a settembre + 3,4 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tra i Paesi dell'Ue i tassi di inflazione più bassi li registrano Malta (0,7%), Portogallo (1,3%) e Grecia. In cima alla classifica Lituania e Estonia (6,4%) e Polonia (5,9%). L' Italia ha un tasso di poco inferiore a quello medio dell'Eurozona, con il 2,9% Leggi su rainews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tra i Paesi dell'Ue i tassi dipiù bassi li registrano Malta (0,7%), Portogallo (1,3%) e Grecia. In cima alla classifica Lituania e Estonia (6,4%) e Polonia (5,9%). L' Italia ha un tasso di poco inferiore a quello medio dell', con il 2,9%

