Europa Legaue | Spalletti verso il maxi turnover contro il Legia Varsavia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Europa Legaue

L'Italia campione d'è caduta. Tre anni dopo: dal Portogallo, in Nations, alla Spagna, sempre in questa competizione. Fischi & fiaschi, che non sono piaciuti al ct Mancini. Nel mezzo 37 partite utili ...I l gol di Elmas dopo 14 secondi è uno dei più veloci dell', ma non è bastato agli azzurri che perdono Mario Rui e restano in 10 per quasi tutta la partita. Discutibile la direzione di ...Per capire esattamente che peso dà Spalletti all'Europa League nella corsa allo scudetto, bisognerà attendere ancora qualche ora. La formazione che schiererà domani sera ...Domani la Lazio affronterà il Marsiglia, diversi sono i ballottaggi tra chi scenderà in campo. Questa la probabile ...