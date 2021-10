Europa League | poker di Daka e Leicester piega lo Spartak 4-3

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (LaPresse) – Ilespugna Mosca con undie supera in rimonta loper 4-3 nella gara del gruppo C della fase a gironi di. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Sobolev all’11’ e Larson al 44? ma prima della fine del primo tempo gli inglesi accorciano le distanze con. Nella ripresa lo stesso attaccante zambiano va altre tre volte a segno, al 48?, 54? e 79?. La formazione russa reagisce con Sobolev, ancora in rete all’86’, ma non basta per raggiungere il pari. I londinesi balzano al secondo posto in classifica con 4 punti alle spalle del legia Varsavia impegnato domani sera contro il Napoli. LoMosca resta fermo a 3 punti.

