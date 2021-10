Europa League, oggi si gioca la terza giornata della fase a gironi. Il programma completo (Di giovedì 21 ottobre 2021) Torna in campo l’Europa League, dopo l’anticipo che ha visto il Leicester battere lo Spartak Mosca in un rocambolesco 4-3, oggi si gioca tutta la terza giornata della fase a gironi. Ecco il programma completo, in campo Napoli e Lazio: Gruppo A Rangers-Brondby alle 21 Sparta Praga-Lione alle 21 Gruppo B PSV-Monaco alle 21 Sturm Graz-Real Sociedad alle 21 Gruppo C Spartak Mosca-Leicester 3-4 (giocata ieri)Napoli-Legia Varsavia alle 21 Gruppo D Fenerbahce-Anversa alle 18.45 Eintracht Francoforte-Olympiacos alle 21 Gruppo ELazio-Olympique Marsiglia alle 18.45 Lokomotiv Mosca-Galatasaray alle 21 Gruppo F Midtjylland-Stella Rossa alle 18.45 Ludogorets-Sporting Braga alle 18.45 Gruppo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 21 ottobre 2021) Torna in campo l’, dopo l’anticipo che ha visto il Leicester battere lo Spartak Mosca in un rocambolesco 4-3,situtta la. Ecco il, in campo Napoli e Lazio: Gruppo A Rangers-Brondby alle 21 Sparta Praga-Lione alle 21 Gruppo B PSV-Monaco alle 21 Sturm Graz-Real Sociedad alle 21 Gruppo C Spartak Mosca-Leicester 3-4 (ta ieri)Napoli-Legia Varsavia alle 21 Gruppo D Fenerbahce-Anversa alle 18.45 Eintracht Francoforte-Olympiacos alle 21 Gruppo ELazio-Olympique Marsiglia alle 18.45 Lokomotiv Mosca-Galatasaray alle 21 Gruppo F Midtjylland-Stella Rossa alle 18.45 Ludogorets-Sporting Braga alle 18.45 Gruppo ...

