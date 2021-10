Europa League / Il Leicester vince in rimonta in casa dello Spartak (e il Napoli per ora è ultimo) (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Girone molto combattuto quello C di Europa League. Dove milita il Napoli e che ha vissuto l’anticipo tra lo Spartak Mosca e il Leicester. I russi avevano vinto a Fuorigrotta per 3-2 mentre il Leicester aveva in classifica il solo punto conquistato in casa contro il Napoli. La squadra di Brendan Rodgers ha vinto in rimonta fuori casa per 4-3. I russi stavano vincendo 2-0, dopodiché si è scatenato l’attaccante dello Zambia Daka (in rete anche contro il Napoli) che ha segnato quattro gol uno dietro l’altro. Infine, il gol russo del 4-3. Alla vigilia di Napoli-Legia, in programma domani alle 21, la classifica è la seguente: Legia 6 ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Girone molto combattuto quello C di. Dove milita ile che ha vissuto l’anticipo tra loMosca e il. I russi avevano vinto a Fuorigrotta per 3-2 mentre ilaveva in classifica il solo punto conquistato incontro il. La squadra di Brendan Rodgers ha vinto infuoriper 4-3. I russi stavanondo 2-0, dopodiché si è scatenato l’attaccanteZambia Daka (in rete anche contro il) che ha segnato quattro gol uno dietro l’altro. Infine, il gol russo del 4-3. Alla vigilia di-Legia, in programma domani alle 21, la classifica è la seguente: Legia 6 ...

Commenta per primo Una vittoria e una sconfitta. Questo il bilancio della Lazio dopo le prime due giornate di Europa League tanto che domani sera i ragazzi di Sarri non possono sbagliare contro il Marsiglia di Jorge Sampaoli. I biancocelesti partono nettamente favoriti, per gli esperti, vista la quota di 1,75.

Commenta per primo Dopo un approccio complicato, domani, nel terzo turno di Europa League, le due italiane, Lazio e Napoli, hanno assoluto bisogno di punti se vogliono ancora centrare il primo posto nei rispettivi gironi, unico piazzamento a garantire il passaggio diretto.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, nello spazio riservato al calcio, si proietta alla prossima sfida del Napoli, quella di Europa League in programma domani contro il Legia.

"L'Europa League viene ritenuta una coppa minore e siccome si gioca il giovedì si ha pochissimo tempo per recuperare e preparare la prossima partita".