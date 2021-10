Europa League, Daka trascina il Leicester contro lo Spartak Mosca con ben quattro gol. La partita termina 4-3 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel girone di Europa League del Napoli si è giocata nel pomeriggio Leicester-Spartak Mosca. Il match è terminato 4-3 a favore del club inglese dopo una partita intensa e ricca di emozioni che ha visto assoluto protagonista Patson Daka, autore di tutte e quattro le reti inglesi. Nonostante il risultato finale, ad andare in doppio vantaggio è stata però la squadra di casa con Sobolev e Larsson. Nella ripresa si è poi acceso il Leicester e con un super Daka ha rimontato la partita. A nulla è servita per i russi la seconda rete di Sobolev. FOTO: Instagram Leicester L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel girone didel Napoli si è giocata nel pomeriggio. Il match èto 4-3 a favore del club inglese dopo unaintensa e ricca di emozioni che ha visto assoluto protagonista Patson, autore di tutte ele reti inglesi. Nonostante il risultato finale, ad andare in doppio vantaggio è stata però la squadra di casa con Sobolev e Larsson. Nella ripresa si è poi acceso ile con un superha rimontato la. A nulla è servita per i russi la seconda rete di Sobolev. FOTO: InstagramL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sscnapoli : ?? Promozione Europa League: Acquistando il biglietto di Napoli-Legia Varsavia sconto del 50% sul tagliando di Napo… - DiMarzio : #UEL | #Lazio, le parole di Felipe #Anderson alla vigilia della gara contro l'@OM_Officiel - 777PARTENERS : RT @sportmediaset: Lazio, #Sarri: 'Io squalificato per un dito, i giocatori dell'Inter...' #SportMediaset - TL7m9 : RT @Hobo_WorId: ansu fati mala3ebch hhhhhhhhhhhhhh allez hop mes que un europa league ?????? - Marcoodottavi : Patson Daka fenomeno. Lasciatelo in Europa League per sempre per favore. -