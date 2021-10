Europa League 2021/2022: poker di Daka e il Leicester rimonta lo Spartak Mosca nel girone del Napoli (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Super rimonta del Leicester in casa dello Spartak Mosca nell’anticipo del mercoledì di Europa League 2021/2022. Nella terza giornata dei gironi, in quello che è il raggruppamento del Napoli, le Foxes vanno sotto 2-0 ma riescono a sistemare le cose nel secondo tempo portando a casa una vittoria fondamentale nell’economia di questo gruppo in cui gli azzurri di Spalletti hanno iniziato male. Intanto i ragazzi di Rodgers portano a casa un altro successo, stavolta in trasferta, sempre segnando quattro gol come in quello ottenuto pochi giorni fa in Premier contro il Manchester United. I russi passano in vantaggio con Sobolev all’11’ e raddoppiano con Larsson al 44?, ma già un minuto dopo, poco prima dell’intervallo, Daka fa ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Superdelin casa dellonell’anticipo del mercoledì di. Nella terza giornata dei gironi, in quello che è il raggruppamento del, le Foxes vanno sotto 2-0 ma riescono a sistemare le cose nel secondo tempo portando a casa una vittoria fondamentale nell’economia di questo gruppo in cui gli azzurri di Spalletti hanno iniziato male. Intanto i ragazzi di Rodgers portano a casa un altro successo, stavolta in trasferta, sempre segnando quattro gol come in quello ottenuto pochi giorni fa in Premier contro il Manchester United. I russi passano in vantaggio con Sobolev all’11’ e raddoppiano con Larsson al 44?, ma già un minuto dopo, poco prima dell’intervallo,fa ...

Ultime Notizie dalla rete : Europa League Lazio, prove anti Marsiglia: almeno tre ballottaggi per Sarri La Lazio domani scenderà in campo per la terza giornata del gruppo E di Europa League e già ci sarà molto in ballo in termini di qualificazione. Dopo la conferenza di Sarri e Felipe Anderson , la ...

Napoli, prosegue il lavoro in vista del Legia: il video dell'allenamento a Castel Volturno Il Napoli prosegue il lavoro in vista dell'impegno di Europa League di domani, che vedrà gli azzurri ospitare il Legia Varsavia allo stadio Maradona. Il club ha pubblicato sui propri canali social un video che mostra i momenti salienti della seduta ...

Europa League, calendario e orari delle partite del terzo turno Sky Sport Lazio-Marsiglia senza francesi all’Olimpico, è sfida “ad alto rischio” Lo stadio Olimpico riapre i battenti per l’Europa league, giovedì sera con fischio d’inizio alle 18.45 va in scena Lazio-Olympique Marsiglia, sfida valida ...

Conference League, calendario e orari delle partite del terzo turno I giallorossi, in campo alle 18.45, sono attualmente primi nel proprio girone con due successi nelle prime due gare disputate. Il programma completo con partite, orari e canali tv. Europa League ma no ...

