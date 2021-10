Eurocup 2021/2022: buona la prima per la Virtus Bologna, travolto il Bursaspor 101-83 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Parte con il piede giusto l’avventura della Virtus Bologna in Eurocup 2021/2022. Belinelli e compagni superano all’esordio il Bursaspor con un sonoro 101-83. Gara mai in discussione e sempre in mano alle Vnere, che hanno condotto dall’inizio alla fine, conquistando meritatamente il successo. Kevin Hervey miglior realizzatore della serata con 18 punti a referto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Ottimo primo quarto degli ospiti, che possono contare su un Belinelli molto in forma e toccano già la doppia cifra di vantaggio. La sorpresa è però il rendimento di Hervey, che ribadisce le sue qualità ed è indubbiamente tra i migliori in campo. E’ proprio sua la tripla pochi secondi prima dell’intervallo che permette alla Virtus di andare a riposo sul +9. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Parte con il piede giusto l’avventura dellain. Belinelli e compagni superano all’esordio ilcon un sonoro 101-83. Gara mai in discussione e sempre in mano alle Vnere, che hanno condotto dall’inizio alla fine, conquistando meritatamente il successo. Kevin Hervey miglior realizzatore della serata con 18 punti a referto. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Ottimo primo quarto degli ospiti, che possono contare su un Belinelli molto in forma e toccano già la doppia cifra di vantaggio. La sorpresa è però il rendimento di Hervey, che ribadisce le sue qualità ed è indubbiamente tra i migliori in campo. E’ proprio sua la tripla pochi secondidell’intervallo che permette alladi andare a riposo sul +9. ...

