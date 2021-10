Eugenia Suárez | alias China | chi è la presunta amante di Mauro Icardi? Età | lavoro | foto | Instagram

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è ladi, con cui avrebbe tradito la moglie Wanda Nara.e Wanda Nara si sono lasciati? Il mondo del gossip freme da quando lei, nei giorni scorsi, ha postato una storiache non lasciava molto spazio all’immaginazione. Una sola frase, in spagnolo, ma pregna di...

Advertising

xhazzakiss : RT @giusymc98: Voi che conoscete Eugenia suarez solo ora per la vicenda Wanda Icardi, ma c’è gente che è cresciuta con lei. ??. https://t.… - _inomniaparatus : RT @sallycanwaitt: Wanda Nara cornifica Maxi Lopez con Mauro Icardi, Mauro Icardi poi cornifica Wanda Nara con tale Eugenia “China” Suarez… - angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Maria Eugenia Suarez: chi è, carriera e relazione con Mauro Icardi - infoitsport : Icardi pedinato, dall'Argentina: 'Non è mai stato a letto con Eugenia Suarez' - tweetnewsit : Maria Eugenia Suarez: chi è, carriera e relazione con Mauro Icardi -

Ultime Notizie dalla rete : Eugenia Suárez

Agenzia ANSA

... con un messaggio destinato ai suoi 7,2 milioni di follower, ma in realtà indirizzato alla moglie e agente che avrebbe tradito per l'attrice argentina MariaSuarez: 'Grazie amore mio per ...Parole molto chiare, che farebbero pensare ad una riappacificazione dopo il (presunto) tradimento del calciatore argentino con la modella MariaChina Suarez. Il precedente post su Instagram: ...