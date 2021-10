Etf Bitcoin, la svolta USA: le prime contrattazioni alla borsa di New York (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Etf e Bitcoin sono un binomio possibile, almeno negli USA. In queste ultime ore fa notizia l’emissione dell’Etf Bitcoin, da parte della società americana Proshares. Si tratta del primo nel suo genere al New York Stock Exchange. Chiunque abbia anche solo un’infarinatura di tutto ciò che riguarda il mondo delle criptovalute, comprenderà che si tratta di un test significativo per l’industria delle monete virtuali. Insomma, un esordio che forse stupisce, ma non troppo. Vero è infatti che negli ultimi anni le criptovalute hanno conquistato se non la totale fiducia degli investitori e del mondo della finanza in generale, quanto meno l’interesse e la curiosità. Non resta che vedere come andranno i primi giorni di scambi del primo Etf Bitcoin negli Stati Uniti. Etf Bitcoin, al via ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Etf esono un binomio possibile, almeno negli USA. In queste ultime ore fa notizia l’emissione dell’Etf, da parte della società americana Proshares. Si tratta del primo nel suo genere al NewStock Exchange. Chiunque abbia anche solo un’infarinatura di tutto ciò che riguarda il mondo delle criptovalute, comprenderà che si tratta di un test significativo per l’industria delle monete virtuali. Insomma, un esordio che forse stupisce, ma non troppo. Vero è infatti che negli ultimi anni le criptovalute hanno conquistato se non la totale fiducia degli investitori e del mondo della finanza in generale, quanto meno l’interesse e la curiosità. Non resta che vedere come andranno i primi giorni di scambi del primo Etfnegli Stati Uniti. Etf, al via ...

