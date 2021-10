Eric Nam, chi è la star K-Pop in concerto in Italia: tutto su di lui (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Eric Nam, un cantante sud coreano attivo nel panorama Kpop, farà un concerto proprio in Italia: tutto su di lui. Eric Nam, il famoso artista sud coreano (via social) Eric Nam è un cantante sud coreano di origini amEricane attivo soprattutto nel mondo Kpop, musica popolare della Corea del Sud, dal 2011. L’artista ha ottenuto grandissima fama quasi all’improvviso, dopo la pubblicazione di una sua video cover divenuta subito virale su Youtube. MBC lo ha invitato ad uno show televisivo sud coreano simile a XFactor e da lì ha iniziato la sua brillante carriera. Il suo primo mini album è intitolato “Cloud 9”, con la titile track “Heaven’s Door”. Eric non è attivo solo all’interno del mondo musicale ma si è affacciato presto anche nel ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 20 ottobre 2021)Nam, un cantante sud coreano attivo nel panorama Kpop, farà unproprio insu di lui.Nam, il famoso artista sud coreano (via social)Nam è un cantante sud coreano di origini amane attivo sopratnel mondo Kpop, musica popolare della Corea del Sud, dal 2011. L’artista ha ottenuto grandissima fama quasi all’improvviso, dopo la pubblicazione di una sua video cover divenuta subito virale su Youtube. MBC lo ha invitato ad uno show televisivo sud coreano simile a XFactor e da lì ha iniziato la sua brillante carriera. Il suo primo mini album è intitolato “Cloud 9”, con la titile track “Heaven’s Door”.non è attivo solo all’interno del mondo musicale ma si è affacciato presto anche nel ...

Advertising

AishaTrapani : Reghii ho bisogno di qualcuno che venga con me al concerto di Eric nam a Milano nel 2022 sennò non posso andareee… - fIordeluna : brooo i didn't know che i bangtan sono still in touch con eric nam e si inviano addirittura la musica per avere par… - fIordeluna : comunque ieri ho visto questa intervista fatta da eric nam (cuoricino di panna i love him) a jessi e thank god i di… - park__elli : ERIC NAM A MILANO PORCA VACCA IO NON CI CREDO - felixati0n : ogni canzone di eric nam has me in tears e sta storia del tour non aiuta -

Ultime Notizie dalla rete : Eric Nam Eric Nam, la star della K - Pop, in concerto in Italia ad aprile 2022 Eric Nam è stato "l'Uomo dell'Anno" nel 2016 per GQ Corea ed è stato inserito da Forbes nella classifica "30 Under 30 Asia". E' stato inoltre Ambasciatore Onorario per i Giochi Olimpici nel 2018. ...

La star del K - Pop Eric Nam live in Italia ad aprile: annunciato un concerto a Milano Grandi notizie per i fan italiani del k - pop ! Uno degli esponenti di questo genere musicale ha appena annunciato un concerto nel nostro Paese. Si tratta di Eric Nam che tornerà live in Italia la prossima primavera. Di seguito trovi tutte le informazioni utili sulla data, compresi i prezzi dei biglietti. Martedì 5 aprile 2022 Milano - Magazzini Generali ...

Eric Nam, la star della K-Pop, in concerto in Italia ad aprile 2022 Sky Tg24 A Milano Eric Nam star del pop coreano Milano. A un anno dall’uscita di “The other side”, pubblicato a luglio 2020, Eric Nam, la star della K-Pop, farà tappa con il suo tour mondiale in Italia per un’unica data con il nuovo album “There an ...

Eric Nam, nel 2022 una data a Milano: info e prezzi Il There and Back Again World Tour 2022 di Eric Nam nel 2022 farà tappa a Milano ai Magazzini Generali. Tutte le info.

è stato "l'Uomo dell'Anno" nel 2016 per GQ Corea ed è stato inserito da Forbes nella classifica "30 Under 30 Asia". E' stato inoltre Ambasciatore Onorario per i Giochi Olimpici nel 2018. ...Grandi notizie per i fan italiani del k - pop ! Uno degli esponenti di questo genere musicale ha appena annunciato un concerto nel nostro Paese. Si tratta diche tornerà live in Italia la prossima primavera. Di seguito trovi tutte le informazioni utili sulla data, compresi i prezzi dei biglietti. Martedì 5 aprile 2022 Milano - Magazzini Generali ...Milano. A un anno dall’uscita di “The other side”, pubblicato a luglio 2020, Eric Nam, la star della K-Pop, farà tappa con il suo tour mondiale in Italia per un’unica data con il nuovo album “There an ...Il There and Back Again World Tour 2022 di Eric Nam nel 2022 farà tappa a Milano ai Magazzini Generali. Tutte le info.