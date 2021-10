Entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi sui social (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Con la prima diretta Facebook, Entra nel vivo la campagna Gli ospiti di questo primo appuntamento di dialogo tra medici e pazienti sono Elisabetta Abruzzese del Sant'Eugenio di Roma; Antonella Barone, presidente Aipamm, e Massimiliano Donato, referente Gruppo Ail pazienti Mmp. Il talk è dedicato a ciò che accade ai pazienti dopo la diagnosi di Mpn (policitemia vera, trombocitemia essenziale e MIELOfibrosi): dalla reazione iniziale, alle modalità per affrontare i sintomi e gestire la malattia. I pazienti collegati possono partecipare attivamente alla diretta commentando e interagendo con i relatori. Ogni evento della campagna è pensato per favorire lo scambio e la condivisione tra medici e pazienti con Mpn per confrontarsi sull'esperienza con queste malattie e sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Con la prima diretta Facebook,nellaGli ospiti di questo primo appuntamento di dialogo tra medici e pazienti sono Elisabetta Abruzzese del Sant'Eugenio di Roma; Antonella Barone, presidente Aipamm, e Massimiliano Donato, referente Gruppo Ail pazienti Mmp. Il talk è dedicato a ciò che accade ai pazienti dopo la diagnosi di Mpn (policitemia vera, trombocitemia essenziale efibrosi): dalla reazione iniziale, alle modalità per affrontare i sintomi e gestire la malattia. I pazienti collegati possono partecipare attivamente alla diretta commentando e interagendo con i relatori. Ogni evento dellaè pensato per favorire lo scambio e la condivisione tra medici e pazienti con Mpn per confrontarsi sull'esperienza con queste malattie e sui ...

Advertising

Mov5Stelle : ?? #AlberiPerIlFuturo nasce nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano ed entra subito nel cuore di Gianroberto Casaleggio.… - OfficialSSLazio : ?? La #SSLazio entra nel mondo dei Fan Token! Per tutte le info ?? - alwaysinmbd : @_BL4CK4NDWH1T3 @tdkauxsia allora in pratica è uscito un video di louis che entra in hotel con harry la notte del c… - Adnkronos : Oggi alle 18 dall'ospedale Sant'Eugenio di Roma diretta facebook sulle neoplasie mieloproliferative croniche e come… - TV7Benevento : Entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi sui social... -

Ultime Notizie dalla rete : Entra nel Bye Bye Weidmann, nemico storico di Draghi Nel 1999 entra nel Consiglio degli esperti economici della Germania, i famigerati Fünf Wirtschaftsweisen, i 'cinque saggi' dell'economia teutonica. Un gruppo ristretto di esperti che consigliano ...

10 luoghi dove godersi un foliage pazzesco in Italia ...sono decine le località dove ammirare il foliage nel nostro Paese e calarsi definitivamente nel ... Il termine, di origine inglese - ebbene sì, nonostante le apparenze il francese in questo caso c'entra ...

Entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi sui social Adnkronos Entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi sui social Gli ospiti di questo primo appuntamento di dialogo tra medici e pazienti sono Elisabetta Abruzzese del Sant'Eugenio di Roma; Antonella Barone, presidente Aipamm ...

Cagliari in diretta, l’ospite è Keita Baldè Torna su Radiolina "Il Cagliari in diretta". L’appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle 18.30, oltre che in radio e sui canali social, anche su Videolina e sul sito web de L'Unione Sarda. In compagn ...

1999Consiglio degli esperti economici della Germania, i famigerati Fünf Wirtschaftsweisen, i 'cinque saggi' dell'economia teutonica. Un gruppo ristretto di esperti che consigliano ......sono decine le località dove ammirare il foliagenostro Paese e calarsi definitivamente... Il termine, di origine inglese - ebbene sì, nonostante le apparenze il francese in questo caso c'...Gli ospiti di questo primo appuntamento di dialogo tra medici e pazienti sono Elisabetta Abruzzese del Sant'Eugenio di Roma; Antonella Barone, presidente Aipamm ...Torna su Radiolina "Il Cagliari in diretta". L’appuntamento è per giovedì 21 ottobre alle 18.30, oltre che in radio e sui canali social, anche su Videolina e sul sito web de L'Unione Sarda. In compagn ...