Entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi sui social (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con la prima diretta Facebook, Entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi. Dall’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, oggi alle 18, l’appuntamento è con le ‘Conversazioni sulla vita con neoplasie MIELOproliferative croniche (Mpn) davanti a una tazza di tè’, in diretta sulla pagina Fb https://www.facebook.com/MIELOSpieghi, dedicata alla campagna sulle neoplasie MIELOproliferative croniche promossa da Novartis, in collaborazione con Aipamm (Associazione italiana pazienti con malattie MIELOproliferative) e con il patrocinio di Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi e MIELOma) e del Mpn Advocates Network. Gli ospiti di questo primo appuntamento di dialogo tra medici e pazienti sono ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con la prima diretta Facebook,nella. Dall’Ospedale Sant’Eugenio di Roma, oggi alle 18, l’appuntamento è con le ‘Conversazioni sulla vita con neoplasieproliferative croniche (Mpn) davanti a una tazza di tè’, in diretta sulla pagina Fb https://www.facebook.com/, dedicata allasulle neoplasieproliferative croniche promossa da Novartis, in collaborazione con Aipamm (Associazione italiana pazienti con malattieproliferative) e con il patrocinio di Ail (Associazione italiana contro leucemie, linfomi ema) e del Mpn Advocates Network. Gli ospiti di questo primo appuntamento di dialogo tra medici e pazienti sono ...

Advertising

Mov5Stelle : ?? #AlberiPerIlFuturo nasce nel 2015 tra Reggio Emilia e Milano ed entra subito nel cuore di Gianroberto Casaleggio.… - OfficialSSLazio : ?? La #SSLazio entra nel mondo dei Fan Token! Per tutte le info ?? - beni_culturali : Vieni a scoprire con noi il #Lago di #Resia, a #CuronVenosta, in #Alto #Adige. Entra nel Tour Virtuale gratis da qu… - salutegreen24 : Con la prima diretta Facebook, entra nel vivo la campagna MIELO-Spieghi. Dall'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, oggi a… - t_Cmdn : Continua la mistificazione della realtà da parte di questa persona che, vorrei ricordare, tutti noi paghiamo per se… -