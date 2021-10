Enrico Ruggeri riceverà il Premio Tenco alla carriera: i dettagli dell’evento (Di mercoledì 20 ottobre 2021) UN ALTRO Premio PER IL CELEBRE ARTISTA ITALIANO Enrico Ruggeri Enrico Ruggeri, è tra gli artisti che quest’anno ricevono il Premio Tenco alla carriera! Domani, giovedì 21 ottobre, verrà premiato e si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con un set che ripercorre la sua lunga carriera, in occasione della prima serata della 44a edizione della Rassegna della Canzone d’autore – Premio Tenco 2021. Di seguito la motivazione del Premio: «Ondivago tra le tipiche atmosfere del rock, così dense di stimoli suggestivi, e il mondo evocativo della chanson, ama scavare nel ramificato universo dei sentimenti e delle emozioni con il linguaggio discorsivo della quotidianità, ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) UN ALTROPER IL CELEBRE ARTISTA ITALIANO, è tra gli artisti che quest’anno ricevono il! Domani, giovedì 21 ottobre, verrà premiato e si esibirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo con un set che ripercorre la sua lunga, in occasione della prima serata della 44a edizione della Rassegna della Canzone d’autore –2021. Di seguito la motivazione del: «Ondivago tra le tipiche atmosfere del rock, così dense di stimoli suggestivi, e il mondo evocativo della chanson, ama scavare nel ramificato universo dei sentimenti e delle emozioni con il linguaggio discorsivo della quotidianità, ...

