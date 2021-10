Ennesima morte sul lavoro in Campania. Muore imprenditore 71enne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Muore un piccolo impreditore salernitano. Gennaro Derosa, 71enne originario di Sala Consilina, cade dal tetto di un capannone industriale a Polla, comune ubicato in provincia di Salerno. Derosa è morto sul colpo dopo essere caduto da un’altezza di 10 metri per cause ancora tutte da definire. Continua l’escalation delle morti bianche in Campania L’uomo, con la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021)un piccolo impreditore salernitano. Gennaro Derosa,originario di Sala Consilina, cade dal tetto di un capannone industriale a Polla, comune ubicato in provincia di Salerno. Derosa è morto sul colpo dopo essere caduto da un’altezza di 10 metri per cause ancora tutte da definire. Continua l’escalation delle morti bianche inL’uomo, con la L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

