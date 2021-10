Elezioni | Gualtieri proclamato ufficialmente sindaco

Advertising

you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma - risultati definitivi Gualtieri (CSX) 60,15% Michetti (CDX) 39,85% #Ballottaggi2021 #MaratonaYouTrend - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Roma (1505 sezioni scrutinate su 2603) Gualtieri (CSX) 60,3% Michetti (CDX) 39,7%… - fattoquotidiano : Elezioni Roma, Conte annuncia che voterà Gualtieri al ballottaggio: “Ma non vuol dire che debba farlo il M5s” - deman20181 : @DomiziLa A #calenda è sfuggito che ha fatto le elezioni a sindaco di Roma , l unico che lo ha appoggiato è stato… - giovannella58 : RT @ChiodiDonatella: DA'#MICHETTI CHI?' A'#MICHETTI CHI CE L'HA MESSO?' Pochetti per #Michetti. E i #compagni si prendono #Roma con #Gualt… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Gualtieri

Bonolis, insieme a Walter Veltroni, ha parlato dell'attuale situazione politica e delle... "chi?" Paolo Bonolis in tv dalla Berlinguer: come è ridotta Roma Berlinguer si è ......subito in salita l'avventura di Carlo Calenda e i suoi dopo ledel nuovo sindaco di Roma. Dentro Azione è immediatamente scattato il campanello d'allarme sul sostegno a Roberto, ...Roma – Roberto Gualtieri è stato ufficialmente proclamato sindaco di Roma dall’Ufficio elettorale centrale della Corte d’Appello. È quanto apprende l’agenzia Dire. Proclamati insieme al primo ...Roma - "Domani dopo la proclamazione, che credo avverrà a breve, andrò in Campidoglio per il passaggio di consegne e l'insediamento. Proseguirò il lavoro ...