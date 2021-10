Elezioni 2021, senza nuove proposte il Paese vivrà periodi più bui (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le Elezioni comunali hanno fotografato lo stato di salute della democrazia rappresentativa della nostra penisola, evidenziando come questa sia in uno stato di crisi ancor peggiore rispetto a quello che, più o meno dieci anni fa, determinò l’ascesa del Movimento 5 stelle. Non me ne vogliano a sinistra, ma parlare di vittorie e di fascismi è solo un maldestro tentativo di distogliere l’opinione pubblica dalla stanchezza e la disillusione che accompagna la maggioranza degli italiani. Un popolo che si sente schiacciato dall’assenza di una politica che li rappresenti e dalla prospettiva di un governo tecnico perenne. Enrico Letta, che in queste ore si gode la vittoria di Pirro, non nasconde il problema della bassa affluenza, lanciando l’idea delle Agorà democratiche per una democrazia partecipativa, una sorta di copia e incolla di quello che il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lecomunali hanno fotografato lo stato di salute della democrazia rappresentativa della nostra penisola, evidenziando come questa sia in uno stato di crisi ancor peggiore rispetto a quello che, più o meno dieci anni fa, determinò l’ascesa del Movimento 5 stelle. Non me ne vogliano a sinistra, ma parlare di vittorie e di fascismi è solo un maldestro tentativo di distogliere l’opinione pubblica dalla stanchezza e la disillusione che accompagna la maggioranza degli italiani. Un popolo che si sente schiacciato dall’asdi una politica che li rappresenti e dalla prospettiva di un governo tecnico perenne. Enrico Letta, che in queste ore si gode la vittoria di Pirro, non nasconde il problema della bassa affluenza, lanciando l’idea delle Agorà democratiche per una democrazia partecipativa, una sorta di copia e incolla di quello che il primo ...

Advertising

fattoquotidiano : Elezioni, Cacciari: “Impressiona astensione nelle periferie, dove c’è povertà. Si dovrebbe ragionare su questo se c… - you_trend : Anche il comune di #Milano ha rilasciato i dati per sezione delle ultime elezioni amministrative. Ecco quindi i flu… - fattoquotidiano : Furbesche ambiguità. L’assalto alla sede sindacale è un “avvertimento” alla leader di Fratelli d’Italia per le futu… - agensir : Elezioni alle porte in #Giappone, tra disaffezione alla politica, sfiducia nelle istituzioni e un crescente divario… - DanieleScalea : RT @Machiavelli_it: Apprendere le VERE lezioni dai ballottaggi per tornare a vincere come Destra -