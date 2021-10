Elena Santarelli | un hater augura il cancro a suo figlio Giacomo e lei reagisce | la risposta

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è alle prese con undavvero pessimo: questa persona, da tempo, crea falsi profili per insultare la showgirl ere che a suotorni il. Oggi la moglie di Bernardo Corradi ha deciso di reagire: ecco cosa è successo! Leggi anche:: come sta suodopo...

Ma ora, la showgirl che nel 2017 ha dovuto lottare accanto al figlio Giacomo contro un tumore al cervello, ha deciso di denunciare pubblicamente la stalker che da tempo la ...si scaglia contro l 'hater che da due anni la tormenta con commenti cattivissimi. La showgirl, stanca di dover tollerare simili commenti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato ...La perseguita da anni: messaggi minatori, offese. «Cambia profilo ogni due settimane e ogni due settimane augura a mio figlio che torni il cancro nel linguaggio che ..."Ho fatto di tutto per segnalarti, di tutto e non aggiungo altro. Quanto ti vorrei vedere in faccia per capire che Schifo di essere umano sei. Ti vorrei portare nei reparti di oncologia a farti vedere ...