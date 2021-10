Elena Santarelli denuncia “hater ha augurato che a mio figlio torni il cancro” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) denuncia choc di Elena Santarelli, perseguitata da un hater che si è augurato al figlio Giacomo, 12 anni, torni il cancro. Un hater perseguita Elena Santarelli da mesi, augurandole che al figlio torni il cancro: questa persona cambia continuamente profilo per inviare messaggi alla conduttrice televisiva in cui si augura che Giacomo, 12 anni, figlio di Elena e dell'ex calciatore Bernardo Corradi, torni ad ammalarsi. Da due anni Elena Santarelli viene presa di mira da una persona che in maniera odiosa sfoga la sua frustrazione augurando il male ad un bambino che in ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 ottobre 2021)choc di, perseguitata da unche si èalGiacomo, 12 anni,il. Unperseguitada mesi, augurandole che alil: questa persona cambia continuamente profilo per inviare messaggi alla conduttrice televisiva in cui si augura che Giacomo, 12 anni,die dell'ex calciatore Bernardo Corradi,ad ammalarsi. Da due anniviene presa di mira da una persona che in maniera odiosa sfoga la sua frustrazione augurando il male ad un bambino che in ...

