Educazione alla sessualità, questa sconosciuta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Non ne abbiamo mai parlato, né a scuola né tantomeno all’università. È come se fosse un argomento tabù». La frase di una studentessa mi lascia perplesso e a tratti basito, soprattutto considerando il fatto che il tema in questione sia la sessualità. Come non se n’è mai parlato? E perché mai? Mi dico, da sociologo, che la frase della studentessa sarà un’eccezione rispetto alle opinioni della maggioranza. Ma vengo smentito dopo poche ore, quando iniziano ad arrivare al mio indirizzo e-mail le relazioni inerenti al seminario appena tenuto. Ma sarà il caso di chiarire il contesto e andare per ordine, riannodando i fili. La scorsa settimana è stato graditissimo ospite del Dipartimento di Scienze Politiche della mia università perugina il collega Cosimo Marco Scarcelli, che insegna “Nuovi media” e “Digital culture and society” all’Università di Padova ed è un riconosciuto ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Non ne abbiamo mai parlato, né a scuola né tantomeno all’università. È come se fosse un argomento tabù». La frase di una studentessa mi lascia perplesso e a tratti basito, soprattutto considerando il fatto che il tema in questione sia la. Come non se n’è mai parlato? E perché mai? Mi dico, da sociologo, che la frase della studentessa sarà un’eccezione rispetto alle opinioni della maggioranza. Ma vengo smentito dopo poche ore, quando iniziano ad arrivare al mio indirizzo e-mail le relazioni inerenti al seminario appena tenuto. Ma sarà il caso di chiarire il contesto e andare per ordine, riannodando i fili. La scorsa settimana è stato graditissimo ospite del Dipartimento di Scienze Politiche della mia università perugina il collega Cosimo Marco Scarcelli, che insegna “Nuovi media” e “Digital culture and society” all’Università di Padova ed è un riconosciuto ...

acmilan : In continuità con l’impegno preso alla firma del Manifesto per la Comunicazione non Ostile per lo Sport, si è tenut… - elenabonetti : L'educazione finanziaria è leva di una vera, fattiva partecipazione delle donne alla vita del nostro Paese, lo abbi… - HuffPostItalia : Educazione alla sessualità, questa sconosciuta - Patrizi22162899 : RT @ai_inturri: Questi mancano delle basi di buona educazione. Mancano di contegno,di classe ed eleganza. L'anno scorso Tommaso zorzi fece… - Marta42591029 : RT @ai_inturri: Questi mancano delle basi di buona educazione. Mancano di contegno,di classe ed eleganza. L'anno scorso Tommaso zorzi fece… -

Ultime Notizie dalla rete : Educazione alla Quella dei bambini in sovrappeso è ormai 'un'epidemia'. E crescono le patologie ... rivolta ad avere una maggiore cura del corpo, alla competenza del Crea per lo stile alimentare, la nutrizione, l'educazione al cibo sano. Insomma, più benessere attraverso lo sport'.

'Disarmiamo le mafie': gli studenti ferraresi presentano il Calendario della legalità Da qui è partita l'idea di "Disarmiamo le mafie", percorso svolto all'interno di conCittadini, il progetto di educazione alla cittadinanza attiva dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna con lo ...

Educazione alla sessualità, questa sconosciuta L'HuffPost Gli elementi della creatività Dal 4 ottobre, alla Cascina Le Vallere - Moncalieri (TO), ogni LUNEDI' fino al 29 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, laboratori creativi "Gli elementi della creatività" nell'ambito del progetto ...

"Disarmiamo le mafie": gli studenti ferraresi presentano il Calendario della legalità "Disarmiamo le mafie. Il nostro viaggio. Presentazione del calendario della legalità" ideato dagli studenti degli istituti scolastici ferraresi coinvolti dal Coordinamento di Libera di Ferrara. È ques ...

... rivolta ad avere una maggiore cura del corpo,competenza del Crea per lo stile alimentare, la nutrizione, l'al cibo sano. Insomma, più benessere attraverso lo sport'.Da qui è partita l'idea di "Disarmiamo le mafie", percorso svolto all'interno di conCittadini, il progetto dicittadinanza attiva dell'Assemblea legislativa dell'Emilia Romagna con lo ...Dal 4 ottobre, alla Cascina Le Vallere - Moncalieri (TO), ogni LUNEDI' fino al 29 novembre, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, laboratori creativi "Gli elementi della creatività" nell'ambito del progetto ..."Disarmiamo le mafie. Il nostro viaggio. Presentazione del calendario della legalità" ideato dagli studenti degli istituti scolastici ferraresi coinvolti dal Coordinamento di Libera di Ferrara. È ques ...