Edificio pericolante lungo i binari, ?bloccata la ferrovia Napoli-Salerno (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci sono i viaggiatori di Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici ma anche quelli di Salerno e provincia: Vietri sul Mare, Cava de? Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore. Tutti ostaggi... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ci sono i viaggiatori di Pompei, Torre Annunziata, Torre del Greco, Portici ma anche quelli die provincia: Vietri sul Mare, Cava de? Tirreni, Scafati, Nocera Inferiore. Tutti ostaggi...

Advertising

luigimare : Edificio pericolante lungo i binari, ?bloccata la ferrovia Napoli-Salerno - Il - occhio_notizie : Disagi sulla Napoli-Salerno: blocco delle ferrovie - catirafaella : @marco_sberla È interrotto fino a data da destinarsi da Torre del Greco a Pietrarsa (incluse) per un edificio priva… - MimmoAdinolfi : dal 04/10 fino a data da destinarsi, per un edificio pericolante sempre nei pressi dei binari, è stata nuovamente i… - luca_rota1 : prati d’intorno, allegri e felici d’essere in un luogo tanto ameno ma la cui bellezza viene inevitabilmente adombra… -