Ecuador: stato di emergenza contro violenza per droga (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il presidente Guillermo Lasso ha dichiarato lo stato di emergenza in Ecuador contro la violenza legata alla droga. Lasso ha disposto la mobilitazione della polizia e dell'esercito in strada. Il presidente ha assicurato il segretario di stato americano Antony Blinken che i principi democratici saranno rispettati durante lo stato di emergenza.

Ultime Notizie dalla rete : Ecuador stato Usa - Ecuador: Blinken, sosteniamo impegno contro criminalità in rispetto Costituzione Quito, 20 ott 11:31 - Gli Stati Uniti appoggiano l'Ecuador nel delicato momento di contrasto alla criminalità ricordando però l'importanza che lo stato di emergenza...

