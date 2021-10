"È Sessista". E le femministe fanno causa a Miss Francia

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sessista femministe

ci siete? Fino allo scorso anno, Osez le féminisme (Olf), associazione femminista con ...a lanciare appelli o a organizzare happening per denunciare l'insopportabile 'spettacolo', ...Viviamo un tempo incerto, ricco di possibili rivolte - ecologiste,, antirazziste - ma ... ma proprio per questo diventano un reagente potentissimo per tutto il discorso...L'associazione parigina Osez le féminisme (Olf) ritiene che i criteri di selezione per le candidature a Miss France siano "sessisti" e violino il diritto al lavoro. Ora tocca ai giudici ...Alyssa Ahrabare, una delle portavoce di "Osez le feminisme!": "Ogni anno protestiamo contro questo concorso che diffonde valori sessisti, ma non cambia niente.