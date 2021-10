È nata la figlia di Lorella Boccia e Niccolò Presta | la foto dell’annuncio e il nome della bambina

Leggi su trashblog

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) I due neo genitorihanno pubblicato poche ore fa su Instagram un post per annunciare la nascitaloro, Luce Althea. Per ora nessuno scatto in cui viene mostrata la: solo un tenero abbraccio tra l’imprenditore romano, figlio del famoso manager Lucio, e la conduttrice e ballerina. View this post on Instagram A post shared by Niccolo?(@ennepi np) Sotto il post sono stati pubblicati numerosi messaggi di auguri, provenienti anche da colleghi del mondo dello spettacolo: tra i tanti quelli di Elisabetta Canalis, Flavio Briatore, Achille Lauro, Anna Tatangelo, Giulia De Lellis e Paola Perego. L'articolo proviene da Trash Blog.