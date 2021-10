E' morto Leslie Bricusse | scrisse le musiche di Goldfinger e Willy Wonka

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Autore di musical e colonne sonore per il cinema,era noto soprattutto per aver scritto la musica e i testi per i film Doctor Dolittle, Goodbye, Mr. Chips, Scrooge,e la fabbrica di cioccolato, Tom and Jerry

È morto Leslie Bricusse, l'autore britannico di canzoni, che ha vinto l'Oscar per "Talk To The Animals" da "Il Dottor Dolittle" e per il suo lavoro al fianco di Henry Mancini nella colonna sonora di " ...Ha scritto brani cantati da Shirley Bassey, Nancy Sinatra e Sammy Davis Jr. Due volte premio Oscar, aveva 90 anni ...