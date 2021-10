E.League:Napoli; Spalletti,domani decisiva, avremo motivazioni (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "domani è una gara decisiva, se non vinciamo sarà durissimo rimanere in Europa. Porteremo tutte le motivazioni possibili". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del match ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "è una gara, se non vinciamo sarà durissimo rimanere in Europa. Porteremo tutte lepossibili". Lo ha detto il tecnico delLucianoalla vigilia del match ...

Advertising

sscnapoli : ?? Promozione Europa League: Acquistando il biglietto di Napoli-Legia Varsavia sconto del 50% sul tagliando di Napo… - angelomangiante : Zaniolo si è sottoposto agli esami strumentali che non hanno riscontrato lesioni legamentose al ginocchio. Rimane… - ScMotorieSelmi : E.League:Napoli; Spalletti,domani decisiva, avremo motivazioni - Salvato95551627 : RT @calciomercatoit: ???#NapoliLegia - la conferenza di #Spalletti: 'Obbligatorio vincere, #Zielinski out, #Osimhen dalla panchina. Su #Insi… - calciomercatoit : ???#NapoliLegia - la conferenza di #Spalletti: 'Obbligatorio vincere, #Zielinski out, #Osimhen dalla panchina. Su… -