È in radio "Molecole d'Amore", il nuovo singolo di Marco Martinelli, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in versione video su Youtube, che si è classificato al primo posto dell'edizione 2021 del Premio Lunezia con un giudizio unanime di commissione d'ascolto e pubblico. "Siamo tutti uguali, costituiti degli stessi atomi che si incontrano e formano legami – dice Marco Martinelli – tra tutti i legami che ci sono, i legami covalenti sono alla base della struttura del filamento del DNA e di tutte le Molecole organiche che conosciamo. La cosa sorprendente e meravigliosa è che questi legami sono frutto della condivisione, un evento che può essere letto come un atto d'Amore, dove due atomi ...

