Dzeko: «Siamo ancora dentro. Anche quest'anno l'Inter è forte» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Siamo ancora dentro, era una partita da dentro o fuori, dovevamo vincere per forza. Lo Sheriff quando parte in contropiede è pericoloso ma abbiamo fatto bene. I tre punti sono importanti. Il mio gol? Ogni tanto i gol difficili sono facili, magari è solo questione di concentrazione. Anche l’Inter di quest’anno è forte, bisogna prendere meno gol ma tutta la squadra deve difendere come attaccare, Ogni risultato positivo ci dà fiducia”. Così Edin Dzeko, attaccante dell’Inter, a Sky Sport, al termine del match vinto contro lo Sheriff. Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “, era una partita dao fuori, dovevamo vincere per forza. Lo Sheriff quando parte in contropiede è pericoloso ma abbiamo fatto bene. I tre punti sono importanti. Il mio gol? Ogni tanto i gol difficili sono facili, magari è soloione di concentrazione.l’di, bisogna prendere meno gol ma tutta la squadra deve difendere come attaccare, Ogni risultato positivo ci dà fiducia”. Così Edin, attaccante dell’, a Sky Sport, al termine del match vinto contro lo Sheriff.

Advertising

Inter : ?? | DZEKO @EdDzeko: ' Siamo in corsa, vittoria meritata' ?? - FcInterNewsit : 'E' troppo vecchio'. 'Non può sostituire Lukaku'. 'Serve altro per essere competitivi'. #Dzeko ha trascinato ancor… - OdeonZ__ : Gol, assist e recuperi, Dzeko trascina l'Inter anche in Europa: 'Vittoria decisiva' - Olap_12 : @pap1pap Ma poi rompono le palle. Ricordiamo che l'anno scorso Andonio ha cominciato zoppicando con Lukaku, eriksen… - giuliodea_97 : RT @InterTW_: Ridendo e scherzando siamo la prima squadra della storia ad aver battuto lo #Sheriff in #UCL #InterSheriff #inter #ForzaInt… -