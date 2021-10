Dune, ecco l’artbook che racconta l’immaginario di Villeneuve (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il successo del remake di Dune firmato da Denis Villeneuve ha riacceso nei fan della prima ora ma anche in tantissimi nuovi appassionati l’interesse per il mondo affascinante e complesso creato da Frank Herbert nel suo romanzo cult del 1972. La prima parte della nuova versione cinematografica, infatti, ci immerge nell’universo desertico del pianeta Arrakis, con le sue popolazioni originarie e le sue creature mostruose, ma ci mostra anche le navi spaziali e i pianeti di origine di casate come gli Atreides e gli Harkonnen. Un grande lavoro è stato fatto a livello estetico, dal punto di vista sia delle scenografie e delle location (si è girato fra l’Ungheria e la Giordania) sia dei costumi. Ora tutto questo brulicante immaginario è stato riassunto in un volume intitolato The Art and Soul of Dune, presentato nel book trailer qui ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il successo del remake difirmato da Denisha riacceso nei fan della prima ora ma anche in tantissimi nuovi appassionati l’interesse per il mondo affascinante e complesso creato da Frank Herbert nel suo romanzo cult del 1972. La prima parte della nuova versione cinematografica, infatti, ci immerge nell’universo desertico del pianeta Arrakis, con le sue popolazioni originarie e le sue creature mostruose, ma ci mostra anche le navi spaziali e i pianeti di origine di casate come gli Atreides e gli Harkonnen. Un grande lavoro è stato fatto a livello estetico, dal punto di vista sia delle scenografie e delle location (si è girato fra l’Ungheria e la Giordania) sia dei costumi. Ora tutto questo brulicante immaginario è stato riassunto in un volume intitolato The Art and Soul of, presentato nel book trailer qui ...

