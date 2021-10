Draghi in Senato: 'L'Italia sulle vaccinazioni è la migliore in Europa'. E su rincari bollette seguiranno 'altri interventi' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il punto sulla pandemia. Parte così Mario Draghi in audizione al Senato prima del Consiglio europeo di domani e venerdì 'L'Italia, nelle vaccinazioni è stata la più spedita in Europa' dice il premier ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il punto sulla pandemia. Parte così Marioin audizione alprima del Consiglio europeo di domani e venerdì 'L', nelleè stata la più spedita in' dice il premier ...

Advertising

matteorenzi : Sempre bello tornare ad Atene e parlare davanti alla qualificata platea di The Economist sulle sfide demografiche d… - matteorenzi : Il mio intervento in Senato sulle comunicazioni del Presidente Draghi in vista del Consiglio europeo - Palazzo_Chigi : #Agenda ??? Domani, #20ottobre, il Presidente Draghi sarà alle ore 9 al Senato e alle ore 16 alla Camera per le Comu… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'VIDEO | Covid, Draghi: 'Grazie a chi si è vaccinato da poco superando le esitazioni'. Applausi al Sen… - EzioRebasti : RT @matteorenzi: Il mio intervento in Senato sulle comunicazioni del Presidente Draghi in vista del Consiglio europeo -