Draghi: “In Italia la campagna vaccinale va più spedita che nel resto dell’Ue”. Punto sulle bollette: “Lavoriamo per contenere i rincari” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità» Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità»

Advertising

Giorgiolaporta : Tutta l’Italia si fermi in solidarietà con #Trieste. Cosa c’è di più autoritario e fascista degli #idranti su dei l… - Agenzia_Ansa : Draghi: 'In Italia la campagna procede più spedita della media Ue'. 'Voglio ringraziare tutti i cittadini che hanno… - CottarelliCPI : La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi perché vuole tornare a vivere in sicurezza. La pro… - Stefyndq : RT @valy_s: Chi ha sempre lavorato durante il #lockdown,mentre i benpensanti erano sul divano ad ordinare da Amazon… veniva chiamati “eroe”… - lol37127412 : RT @m_maunakea: Una marea umana. Grande la mia città. #Trieste UNITEVI IN TUTTE LE PIAZZE D’ITALIA ???? #portualitrieste #dittatura #TRIESTER… -