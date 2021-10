Draghi: grazie a chi si è vaccinato da poco superando le esitazioni, Italia meglio della media Ue (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premier: «Al proissimo Consiglio Ue discuteremo dell’approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie».Affrontato anche il tema migranti con un deciso appello all’Ue per un piano sull’immigrazione e i rincari dell’energia: «Necessari nuovi interventi» Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premier: «Al proissimo Consiglio Ue discuteremo dell’approccio europeo per affrontare e superare eventuali future pandemie».Affrontato anche il tema migranti con un deciso appello all’Ue per un piano sull’immigrazione e i rincari dell’energia: «Necessari nuovi interventi»

Advertising

Adnkronos : #Draghi: 'Grazie a chi si è vaccinato ora superando esitazioni'. #covid - CottarelliCPI : La stragrande maggioranza degli italiani ha scelto di vaccinarsi perché vuole tornare a vivere in sicurezza. La pro… - RobertoBurioni : Viva questo giorno bellissimo per l’Italia. E a quel paese non solo i novax, ma anche chi li ha coccolati, chi li h… - Patrizia_MB : RT @Adnkronos: #Draghi: 'Grazie a chi si è vaccinato ora superando esitazioni'. #covid - francescagraz1 : RT @francescagraz1: Draghi in comunicazioni Senato:'Curva epidemiogica sotto controllo, grazie al senso di responsabilità dei cittadini. I… -