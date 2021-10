Draghi: “Grazie a chi si è vaccinato, anche superando esitazioni”. Il video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Draghi: “Grazie a chi si è vaccinato, anche superando esitazioni” Milano, 20 ott. (askanews) – In Italia la campagna di vaccinazione procede più spedita della media europea, la curva epidemiologica è sotto controllo e permette di tenere aperte tutte le attività, sociali, commerciali e didattiche. Il quadro ottimistico è stato descritto dal presidente del Consiglio Mario Draghi durante il suo intervento in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio dell’Unione europea. “A oggi, l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente vaccinata. Voglio ricordare che prima dell’ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi quattro mesi, l’Italia ha dunque ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021): “a chi si è” Milano, 20 ott. (askanews) – In Italia la campagna di vaccinazione procede più spedita della media europea, la curva epidemiologica è sotto controllo e permette di tenere aperte tutte le attività, sociali, commerciali e didattiche. Il quadro ottimistico è stato descritto dal presidente del Consiglio Mariodurante il suo intervento in Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio dell’Unione europea. “A oggi, l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente vaccinata. Voglio ricordare che prima dell’ultimo Consiglio europeo, a fine giugno, meno di un terzo della platea aveva completato il ciclo vaccinale. Negli ultimi quattro mesi, l’Italia ha dunque ...

