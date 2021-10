Draghi: “Bollette? Il governo sta lavorando per contenere il rincaro” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La domanda di energia aumenta, le scorte diminuiscono e i prezzi salgono. Così, sinteticamente, gli italiani si trovano in bolletta un forte rincaro. Il premier Mario Draghi, nel corso delle comunicazioni al Senato, ha rassicurato: “Il governo si è impegnato a contenere il rincaro delle Bollette”. Poi spiega in che modo: “Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa, siamo intervenuti ulteriormente, con più di 3 miliardi, per calmierare i prezzi nell’ultimo trimestre dell’anno, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Si tratta di misure immediate, a cui dovranno necessariamente seguirne altre di lungo periodo per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire un’eccessiva volatilità dei prezzi”. Ma ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La domanda di energia aumenta, le scorte diminuiscono e i prezzi salgono. Così, sinteticamente, gli italiani si trovano in bolletta un forte. Il premier Mario, nel corso delle comunicazioni al Senato, ha rassicurato: “Ilsi è impegnato aildelle”. Poi spiega in che modo: “Lo scorso giugno avevamo già stanziato 1,2 miliardi per ridurre gli oneri di sistema. Poche settimane fa, siamo intervenuti ulteriormente, con più di 3 miliardi, per calmierare i prezzi nell’ultimo trimestre dell’anno, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Si tratta di misure immediate, a cui dovranno necessariamente seguirne altre di lungo periodo per migliorare la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire un’eccessiva volatilità dei prezzi”. Ma ...

Advertising

marcuspascal1 : RT @nucciogatto: Bollette +40 miliardi PER LE FAMIGLIE, DRAGHI NE STANZIA 1! PER REGALARE MPS AI SUOI COMPARUZZI MILIARDI A TEMPESTA! - nucciogatto : Bollette +40 miliardi PER LE FAMIGLIE, DRAGHI NE STANZIA 1! PER REGALARE MPS AI SUOI COMPARUZZI MILIARDI A TEMPESTA! - PKarpoi : RT @antonio_bordin: Le bollette aumenteranno di 40 miliardi, ma #Draghi ne stanzia solo uno. Sarà bellissimo passare l’inverno al gelo, ma… - BonomiGiuseppe : RT @antonio_bordin: Le bollette aumenteranno di 40 miliardi, ma #Draghi ne stanzia solo uno. Sarà bellissimo passare l’inverno al gelo, ma… - SimonaB26806216 : RT @antonio_bordin: Le bollette aumenteranno di 40 miliardi, ma #Draghi ne stanzia solo uno. Sarà bellissimo passare l’inverno al gelo, ma… -