Draghi al Senato: «Grazie a chi si è vaccinato da poco». Verso il Consiglio Ue su clima e digitale: «Accordo europeo sul gas per abbassare le bollette» – Il video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premier Mario Draghi si prepara al prossimo Consiglio europeo forte dei dati incoraggianti sulla campagna vaccinale, che piazzano l’Italia tra i Paesi Ue che corrono di più rispetto alla media europea. «Ad oggi, l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente vaccinata», ha detto al Senato dove ha anticipato i temi del prossimo vertice Ue, dove si discuterà principalmente di ambiente, transizione digitale e inevitabilmente della pandemia di Coronavirus. A fine giugno, ha ricordato il presidente del Consiglio, meno di un terzo della popolazione aveva ricevuto la doppia dose di vaccino contro il Covid. Ha ringraziato, perciò, medici, infermiere e «tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi. ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il premier Mariosi prepara al prossimoforte dei dati incoraggianti sulla campagna vaccinale, che piazzano l’Italia tra i Paesi Ue che corrono di più rispetto alla media europea. «Ad oggi, l’86% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto almeno una dose e l’81% è completamente vaccinata», ha detto aldove ha anticipato i temi del prossimo vertice Ue, dove si discuterà principalmente di ambiente, transizionee inevitabilmente della pandemia di Coronavirus. A fine giugno, ha ricordato il presidente del, meno di un terzo della popolazione aveva ricevuto la doppia dose di vaccino contro il Covid. Ha ringraziato, perciò, medici, infermiere e «tutti i cittadini che hanno scelto di vaccinarsi, in particolare i giovani e i giovanissimi. ...

