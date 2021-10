Draghi al deputato No Green pass: «Dopo 132 mila morti bisogna fare tutto ciò che è necessario» – Il video (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «Dopo aver avuto 132 mila morti io credo che in coscienza bisogna fare tutto il possibile e tutto quello che è necessario». Scandisce chiaramente le parole il presidente Mario Draghi rispondendo alle osservazioni sul Green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, portate in aula alla Camera dal deputato No Green pass Pino Cabras di L’Alternativa c’è. «Non è il passato – prosegue Draghi -, ma è il presente che ci insegna che questa è la strada giusta». Una risposta, quella del premier, che via via si arricchisce di dati ed esempi a sostegno dell’obbligo della certificazione verde quale strumento di contenimento della ... Leggi su open.online (Di mercoledì 20 ottobre 2021) «aver avuto 132io credo che in coscienzail possibile equello che è». Scandisce chiaramente le parole il presidente Mariorispondendo alle osservazioni sulobbligatorio per tutti i lavoratori, portate in aula alla Camera dalNoPino Cabras di L’Alternativa c’è. «Non è ilato – prosegue-, ma è il presente che ci insegna che questa è la strada giusta». Una risposta, quella del premier, che via via si arricchisce di dati ed esempi a sostegno dell’obbligo della certificazione verde quale strumento di contenimento della ...

Advertising

Livia_DiGioia : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… - lc71488535 : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… - weevil_forbix : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… - VincenzaSMF : RT @severolaleo: @fattoquotidiano e con una visione, come sulla digitalizzazione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, r… - CiccioniSe : RT @fattoquotidiano: Draghi replica al deputato Rampelli (Fratelli d’Italia): “Le migrazioni sono fatti inevitabili. Serve visione, non mur… -