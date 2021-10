Dove vedere Latina-Catanzaro, streaming gratis Serie C e diretta tv Rai Sport? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il match Latina-Catanzaro, valido per la decima giornata del girone C della Serie C 2021/22, si gioca mercoledì 20 ottobre alle ore 21 nello stadio Francioni del capoluogo pontino. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro la Vibonese e sono sedicesimi con otto punti. Gli ospiti sono secondi a quota 17 a meno sei dal Bari capolista. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Eleven Sports o Rai Sport? Dove vedere Potenza-Bari in diretta tv in chiaro e in streaming gratis, 1^ giornata Serie C Girone C Dove vedere Serie C 2021/22, streaming ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il match, valido per la decima giornata del girone C dellaC 2021/22, si gioca mercoledì 20 ottobre alle ore 21 nello stadio Francioni del capoluogo pontino. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria contro la Vibonese e sono sedicesimi con otto punti. Gli ospiti sono secondi a quota 17 a meno sei dal Bari capolista. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Elevens o RaiPotenza-Bari intv in chiaro e in, 1^ giornataC Girone CC 2021/22,...

Advertising

JorgeTrimy : @thevisioncom Articolo molto superficiale. Consiglio all'articolista di legge Camus e Silone. Certo il comunismo in… - lorenzo_ssl1900 : RT @AGregucci: Appena finisce il rumore politico vi pregherei di perdere 2 minuti per andare a vedere il curriculum di E. Michetti… - pasqualinipatri : EUROPA LEAGUE | Lazio-Marsiglia, ecco dove vedere il match - tambu1991 : Per me la UEFA dovrebbe fallire anche solo per il fatto che non c'é un canale youtube dove vedere gli highlights de… - Claudia_CIau : @_SimoTarantino Non volevo condividerla per rispetto, però visto che me lo state chiedendo in tanti, ti faccio vede… -