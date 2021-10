Dora Lagreca ultime notizie | nuova ipotesi | caduta dopo una spinta improvvisa

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Arrivano i primi risultati dai test che i medici legali stanno facendo sul cadavere della giovanissima. E quello che sembra emergere è chesiain seguito a una. Questo non significa che la ragazza sia statain modo volontario, e che quindi siamo di fronte a un omicidio. Potrebbe esser stato comunque un incidente. Sarà quindi fondamentale, con i risultati di tutti i test effettuati in questi giorni, e le perizie, capire se davvero la versione del fidanzato diè quella reale, se davvero il giovane che ha subito cercato di soccorrerela sua morte, ha raccontato la verità. Emerge dalleindiscrezioni, che il fidanzato diavrebbe raccontato ...

Advertising

Profilo3Marco : RT @mattino5: Parla l'avvocato della famiglia Lagreca in diretta a #Mattino5 - mattino5 : Parla l'avvocato della famiglia Lagreca in diretta a #Mattino5 - ottopagine : Giallo della morte di Dora Lagreca, trovati gli auricolari della 30enne #MontesanosullaMarcellana - Profilo3Marco : RT @mattino5: Caso Dora, gli insulti sui social: parla l'avvocato della famiglia Lagreca #Mattino5 - mattino5 : Caso Dora, gli insulti sui social: parla l'avvocato della famiglia Lagreca #Mattino5 -

Ultime Notizie dalla rete : Dora Lagreca

aveva il torace sfondato e il cranio intatto in seguito alla caduta dal balcone che le è costata la vita. La ragazza potrebbe essere caduta in seguito a una spinta improvvisa secondo gli ...Militari al lavoro su quattro valigie di reperti e la parte metallica del parapetto da cui la giovane è precipitata. Si cercano impronte e si studiano traiettorie CreditsArrivano i primi risultati dai test che i medici legali stanno facendo sul cadavere della giovanissima Dora Lagreca. E quello che sembra emergere è che Dora sia caduta in seguito a una spinta. Questo ...L'autopsia rivela la verità sul decesso di Dora Lagreca, precipitata da un balcone a Potenza. I risultati dell'autopsia sul corpo di Dora Lagreca parlano ...