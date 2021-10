Doppio Jorginho, poker del Chelsea al Malmoe. Tutto facile per il Villarreal a Berna (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle altre sfide di Champions, tra le avversarie delle italiane vincono il Chelsea, a valanga sul Malmoe con due gol di Jorginho, e il Villarreal, 4 - 1 allo Young Boys, ora al pari dell'Atalanta (4 ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nelle altre sfide di Champions, tra le avversarie delle italiane vincono il, a valanga sulcon due gol di, e il, 4 - 1 allo Young Boys, ora al pari dell'Atalanta (4 ...

Ultime Notizie dalla rete : Doppio Jorginho Manchester United - Atalanta 3 - 2: i Red Devils la ribaltano nella ripresa. Decide Cristiano Ronaldo LA LISTA Pallone d'oro, ecco i 30 candidati: ci sono Jorginho,... SPORT Cristiano Ronaldo e Messi ...sfortunato e Atalanta graziata che può impostare 45 minuti in discesa rinvigorita dal doppio ...

Doppio Jorginho, poker del Chelsea al Malmoe. Tutto facile per il Villarreal a Berna Nelle altre sfide di Champions, tra le avversarie delle italiane vincono il Chelsea, a valanga sul Malmoe con due gol di Jorginho, e il Villarreal, 4 - 1 allo Young Boys, ora al pari dell'Atalanta (4 punti) nel gruppo F. Dilaga anche il Bayern, Monaco, a punteggio pieno, in casa del Benfica. Finisce in parità e senza ...

Doppio Jorginho, poker del Chelsea al Malmoe. Tutto facile per il Villarreal a Berna La Gazzetta dello Sport Jorginho e i suoi fratelli: il ritorno del regista Sembrava un ruolo superato, alcuni giocatori, come l’italo-brasiliano, De Bruyne e Pogba lo hanno reinventato, dando la propria forma alle loro squadre ...

La Spagna incidente di percorso Meglio arrivare terzi che quarti, il discorso sull’inutile Nations League potremmo anche chiuderlo banalmente così, alla Catalano. Tutto il resto è di nuovo gioia e positività: lo stop con la Spagna è ...

