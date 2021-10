Dopo le corna di Allegri, Ambra Angiolini beccata in strada così: lo strazio dell'attrice, calvario infinito | Guarda (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte" ha detto Ambra Angiolini per commentare la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri. E a ripartire si sta preparando davvero. Il prossimo passo per lei sarà trovare una nuova casa in cui vivere con la figlia Jolanda, dal momento che per restare nell'appartamento milanese che condivideva con il suo ex le è stato chiesto di pagare l'affitto. Per Allegri l'attrice si era trasferita a Milano da Brescia. Un trasloco con l'idea di costruire un nido perfetto da condividere con il suo uomo. Ora però è tutto da rifare: lei sta cercando una nuova sistemazione, come documenta il settimanale Chi, dove poter ricominciare da single. Una scelta forzata in un certo senso: sembra che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Esiste per tutti il giorno zero, è un momento in cui non si vince, non si perde, ma si riparte" ha dettoper commentare la finea sua relazione con Massimiliano. E a ripartire si sta preparando davvero. Il prossimo passo per lei sarà trovare una nuova casa in cui vivere con la figlia Jolanda, dal momento che per restare nell'appartamento milanese che condivideva con il suo ex le è stato chiesto di pagare l'affitto. Perl'si era trasferita a Milano da Brescia. Un trasloco con l'idea di costruire un nido perfetto da condividere con il suo uomo. Ora però è tutto da rifare: lei sta cercando una nuova sistemazione, come documenta il settimanale Chi, dove poter ricominciare da single. Una scelta forzata in un certo senso: sembra che ...

