Dopo 25 anni un Posto al sole lascia: al suo posto Lucia Annunziata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Brutte notizie per i fans di “Un posto al sole”. Per la soap napoletana sarà un 25esimo anniversario amaro. Secondo quanto si apprende la soap lascia il preserale, sarà spostata dallo storico appuntamento delle 20.45 ad un orario inedito come quello delle 18.30. Il be informato Dagospia riferisce che il direttore di Rai3, Franco di Mare, stia pensando ad un cambiamento di palinsesto per inserire, al posto della soap, una nuova striscia quotidiana affidata a Lucia Annunziata che si scontrerebbe con Lili Gruber su La7, Barbara Palombelli su Rete4 e il TG2 Post su Rai2. Un posto al sole è un programma che gode di ottima salute, sia sul fronte degli ascolti sia su quello ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Brutte notizie per i fans di “Unal”. Per la soap napoletana sarà un 25esimoversario amaro. Secondo quanto si apprende la soapil preserale, sarà spostata dallo storico appuntamento delle 20.45 ad un orario inedito come quello delle 18.30. Il be informato Dagospia riferisce che il direttore di Rai3, Franco di Mare, stia pensando ad un cambiamento di palinsesto per inserire, aldella soap, una nuova striscia quotidiana affidata ache si scontrerebbe con Lili Gruber su La7, Barbara Palombelli su Rete4 e il TG2 Post su Rai2. Unalè un programma che gode di ottima salute, sia sul fronte degli ascolti sia su quello ...

Advertising

AntoVitiello : #Ibrahimovic: 'Questa è la peggiore delle ultime tre partite. Purtroppo siamo ancora a zero punti e bisogna ricorda… - Agenzia_Ansa : Israele, la spada crociata ritrovata in fondo al mare dopo 900 anni. Il reperto, lungo 130 cm, è incrostato di conc… - ilfoglio_it : Dopo due anni, la procura di Firenze chiude le indagini preliminari sul caso Open, sui finanziamenti alla fondazion… - sorryifiloveuc : No vabbè, Steve ha perso Bucky e Sam (e tutti gli altri ovviamente) e questo cinque anni dopo la tragedia pensa ancora a Peggy. - AmnestyBiella : RT @AmnestyPiemonte: 60 VOLTI PER 60 ANNI Una raccolta di ritratti, uno per ogni anno, dal 1961 al 2020, dalla fondazione di @amnesty ad o… -