Dopo 220 lavori con registi cult come Fassbinder (di cui ha molto da raccontare), a 76 anni Udo Kier per la prima volta è protagonista assoluto. E ora, mentre le proposte di lavoro fioccano, si concede anche qualche "no" (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Biondo, occhi cerulei, bello davvero. A 76 anni il suo fascino teutonico appare intatto. Udo Kier vive a Palm Springs, nel deserto californiano, circondato da libri d'arte, oggetti di design e opere di amici artisti: Andy Warhol, Keith Haring, David Hockney, Jeff Koons… «Non ho mai desiderato di fare l'attore» spiega oggi, «ma come resistere a certe tentazioni?». E si racconta con un tono tra l'ironico e il divertito. Udo Kier poses il 20 febbraio 2018 alla prima di "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" al 68° Berlinale International Film Festival Berlin a Berlino. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) Gli esordi Enfant terribile nella Colonia gay degli anni '60, a 16 anni incontra Rainer Werner Fassbinder e diventa suo amico. Con lui girerà ...

