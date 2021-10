Donna uccisa a martellate per strada dall’ex fidanzato: femminicidio a Castegnato, provincia di Brescia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Arriva da Castegnato, provincia di Brescia, il nuovo drammatico caso di femminicidio del giorno: una Donna di 49 anni è stata brutalmente uccisa a martellate dall’ex fidanzato. La vittima era madre di una ragazza di 17 anni ed è morta per strada, colpita più volte. Castegnato, 49enne assassinata dall’ex fidanzato: “L’ho uccisa a martellate” L’ennesima violenza contro le donne è avvenuta poche ore fa: secondo quanto riportato dal Giornale di Brescia e le agenzie stampa, la vittima si chiamava Elena Casanova, 49enne operaia dell’Iveco (azienda con sede in città) e madre di una giovane di 17 anni. A ucciderla, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Arriva dadi, il nuovo drammatico caso didel giorno: unadi 49 anni è stata brutalmente. La vittima era madre di una ragazza di 17 anni ed è morta per, colpita più volte., 49enne assassinata: “L’ho” L’ennesima violenza contro le donne è avvenuta poche ore fa: secondo quanto riportato dal Giornale die le agenzie stampa, la vittima si chiamava Elena Casanova, 49enne operaia dell’Iveco (azienda con sede in città) e madre di una giovane di 17 anni. A ucciderla, ...

