Domani l'inaugurazione del 'Micro Nido' di Cautano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDomani, giovedì 21 Ottobre alle ore 16:30 sarà inaugurato il Micro Nido per la Prima Infanzia "Nido di Montagna", presso la struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Cautano in via Cautano-Frasso, servizio che sarà attivo a partire da lunedì 25 Ottobre 2021. Il servizio è promosso dall' Azienda Speciale Consortile B02 e finanziato con il "fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione (SIEI) dalla nascita fino a 6 anni, riparto annualità 2019" del MIUR. La gestione del Micro Nido è affidata alla Cooperativa Sociale "La Meridiana" A.R.L. Onlus che, oltre allo staff educativo, metterà a disposizione delle famiglie che ne avranno bisogno, la figura dello psicologo, per l'intera durata del periodo. Il servizio garantito dal progetto prevede accoglienza e cura dei bambini di età ...

