Dodi Battaglia tra gli ospiti del Riconoscimento Giovanni Paolo II

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Dodi Battaglia, ex chitarrista dei Pooh, sabato 23 ottobre sarà tra gli artisti che saliranno sul palco del Premio Internazionale di Pace II, giunto alla sua decima edizione. "Già in precedenza ho avuto l'onore di ricevere tale premio: tornerò in questa edizione come "Ambasciatore di Pace" – spiega l'artista – Sarà inoltre presente anche Tiziana Giardoni, in memoria di Stefano D'Orazio". La serata ha già registrato il tutto esaurito e si terrà presso l'auditorium "Michele Dell'Aquila" di San Ferdinando di Puglia. Sarà possibile seguire l'evento a partire dalle ore 17:30 grazie allo streaming online. "Ringrazio gli organizzatori per l'invito", conclude Battaglia.