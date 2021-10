Amina è un' attivista 45enne | nata a Modena da madre italiana e padre palestinese | e si batte in difesa dei diritti delle donne musulmane vittime di violenza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) La consapevolezza che ladi genere valica ogni confine geografico e culturale, nonché il desiderio di aiutare tantemaltrattate tra le mura domestiche. Da qui è partito l’impegno di un gruppo di giovaniche, anni fa, hanno iniziato a far visita adella comunità islamica,di ogni tipo di, per offrire loro supporto sociale e psicologico. «In quel periodo cercavamo di dare aiuto con il sostegno di qualche professionista nostro conoscente, ma ci rendevamo sempre più conto della necessità di creare una rete consolidata e ben ramificata» cosìAl Zeer,dae ...

Nemmeno mio marito si rivolge a me come Natascia», racconta). 45 anni, modenese di papà palestinese, Amina è operatrice sociale, attivista, moglie e mamma di sette figli, di cui l'ultimo, Gibril, di ...