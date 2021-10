Divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara? In Argentina si parla già della cifra in ballo (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In Argentina, ma anche nel resto del mondo, in queste ore tiene banco il gossip che ha travolto Mauro Icardi e Wanda Nara. Quest’ultima, sabato, ha lanciato attraverso Instagram una bomba: un presunto tradimento che avrebbe rovinato la sua relazione. Nessuna dichiarazione esplicita ufficiale, ma il messaggio di Wanda Nara è arrivato forte e chiaro: la donna ha rimosso tutte le foto con il marito (il matrimonio risale al 2014), ha smesso di seguirlo su Instagram e infine ha pubblicato una foto della sua mano con la didascalia “mi piace di più la mia mano senza anello”. Da parte di Mauro Icardi invece, soprattutto in queste ore, silenzio assoluto sulla vicenda: solo post e Stories in cui viene sottolineato l’amore ... Leggi su trashblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) In, ma anche nel resto del mondo, in queste ore tiene banco il gossip che ha travolto. Quest’ultima, sabato, ha lanciato attraverso Instagram una bomba: un presunto tradimento che avrebbe rovinato la sua relazione. Nessuna dichiarazione esplicita ufficiale, ma il messaggio diè arrivato forte e chiaro: la donna ha rimosso tutte le foto con il marito (il matrimonio risale al 2014), ha smesso di seguirlo su Instagram e infine ha pubblicato una fotosua mano con la didascalia “mi piace di più la mia mano senza anello”. Da parte diinvece, soprattutto in queste ore, silenzio assoluto sulla vicenda: solo post e Stories in cui viene sottolineato l’amore ...

