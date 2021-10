D’IVA: CANALE 5 UFFICIALIZZA LA MESSA IN ONDA DELLO SHOW CHE CELEBRA IVA ZANICCHI (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Iva ne ha parlato spesso negli ultimi anni e ora il promesso varietà vede la luce. Con una nota ufficiale, CANALE 5 ha comunicato che verrà CELEBRAta la straordinaria carriera di Iva ZANICCHI con “D’IVA”, un one woman SHOW in due serate-evento giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021. Grandi ospiti si alterneranno sul palco per omaggiare la ZANICCHI, una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama DELLO SHOW-biz italiano per il suo carattere meraviglioso: non si è mai presa troppo sul serio ed è sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che, negli anni, le ha consentito di spaziare tra i generi musicali più diversi. Insomma, una non-diva alla cui carriera CANALE 5 ha voluto dedicare ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Iva ne ha parlato spesso negli ultimi anni e ora il promesso varietà vede la luce. Con una nota ufficiale,5 ha comunicato che verràta la straordinaria carriera di Ivacon “”, un one womanin due serate-evento giovedì 4 e giovedì 11 novembre 2021. Grandi ospiti si alterneranno sul palco per omaggiare la, una delle più grandi e poliedriche artiste che si è distinta nel panorama-biz italiano per il suo carattere meraviglioso: non si è mai presa troppo sul serio ed è sempre stata schietta e autoironica nonostante un timbro vocale unico che, negli anni, le ha consentito di spaziare tra i generi musicali più diversi. Insomma, una non-diva alla cui carriera5 ha voluto dedicare ...

