Disponibile in radio “RISO SCONDITO” il nuovo singolo inedito di MARCELLO PIERI (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È in radio negli store e sulle piattaforme digitali, “RISO SCONDITO” il nuovo singolo inedito di MARCELLO PIERI, registrato e mixato al Savana Studio di Forlì, con gli arrangiamenti e il basso di Massimo Sutera (storico bassista di Lucio Dalla), le chitarre di Corrado Cacciaguerra e al pianoforte e tastiere MARCELLO PIERI, mastering di Stefano Cappelli. La foto di copertina è di Francesco PIERI e le grafiche di Fabrizio Emigli. < ”RISO SCONDITO”, è un brano blues, che ho scritto di getto – racconta MARCELLO PIERI – ispirato dalle ingiustizie sociali successe negli ultimi periodi nel nostro paese, alternando nel testo, ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 20 ottobre 2021) È innegli store e sulle piattaforme digitali, “” ildi, registrato e mixato al Savana Studio di Forlì, con gli arrangiamenti e il basso di Massimo Sutera (storico bassista di Lucio Dalla), le chitarre di Corrado Cacciaguerra e al pianoforte e tastiere, mastering di Stefano Cappelli. La foto di copertina è di Francescoe le grafiche di Fabrizio Emigli. < ””, è un brano blues, che ho scritto di getto – racconta– ispirato dalle ingiustizie sociali successe negli ultimi periodi nel nostro paese, alternando nel testo, ...

Advertising

iWebRadio : Kaze: dal 18 ottobre nelle radio il suo nuovo singolo “Lasciami” - CatyCaronina : RT @florindacampan1: Da oggi è disponibile la nuova canzone di Pierdavide Carone #malgradoleapparenze in tutte le radio ? - MarcoilGiallino : RT @sehmagazine: ?? È in radio “Molecole d'Amore”, il nuovo singolo di Marco Martinelli, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in v… - sehmagazine : ?? È in radio “Molecole d'Amore”, il nuovo singolo di Marco Martinelli, disponibile su tutte le piattaforme digitali… - radio_m2o : Riascolta tutte le @djmagitalia session! Anche quella di @atbandre di questa notte è disponibile ?? -